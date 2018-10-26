«Уфа-молодежная» проиграла, ведя в счете в гостях

«Уфа-молодежная» (игроки 2001—2002 г.р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 12-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ встретилась с соперниками из «Урала-мол». Игра состоялась в Сысерти на стадионе базы «Бажовия» и завершилась волевой победой хозяев поля — 3:1, сообщает пресс-служба уфимцев.

Гости уверенно провели первый тайм, Денис Тимофеев на 17-й минуте игры вывел уфимскую команду вперед. До перерыва уфимцы имели еще несколько шансов, чтобы увеличить свое преимущество. Во второй половине игры «Урал» перестроился и большими силами пошел в атаку. Подобное давление сказалось на молодой обороне уфимцев — дубль Артема Юсупова и гол Глеба Гейкина подвели итоговый результат матча — 3:1.