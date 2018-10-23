Премьер-лига переходит на игру желтым мячом

Начиная с 12-го тура все матчи российской премьер-лиги сезона — 2018/19 будут проводиться с использованием мячей Merlin ярко-желтого цвета компании Nike, технического спонсора РПЛ.

Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба РПЛ.

Для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ сигнальные мячи красного цвета.

После увеличения светового дня в апреле 2019 года Премьер-лига вернется к мячам белого цвета.

12-й тур стартует 27 октября матчем «Урал» — «Уфа» в Екатеринбурге.

