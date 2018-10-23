Газизов опроверг замену Томарова на Скрипника
По информации «Спорт-Экспресса», в конце ноября главным тренером «Уфы» может быть назначен украинский специалист Виктор Скрипник. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов эту информацию опроверг:
— Вы рассматриваете кого-то на место Томарова?
— Нет.
— Сейчас очень активно муссируются слухи о Скрипнике. Не планируете его приглашать?
— У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены, — сказал Газизов.
Ранее Скрипник работал в немецком «Вердере», а сейчас возглавляет ФК «Рига».
«Уфа» под руководством Томарова после 11 туров занимает 14-е место, имея 10 очков.СпортФутбол Башкортостан
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