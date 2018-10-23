Газизов опроверг замену Томарова на Скрипника

Фото: Дмитрий Слезин

По информации «Спорт-Экспресса», в конце ноября главным тренером «Уфы» может быть назначен украинский специалист Виктор Скрипник. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов эту информацию опроверг:

— Вы рассматриваете кого-то на место Томарова?

— Нет.

— Сейчас очень активно муссируются слухи о Скрипнике. Не планируете его приглашать?

— У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены, — сказал Газизов.

Ранее Скрипник работал в немецком «Вердере», а сейчас возглавляет ФК «Рига».

«Уфа» под руководством Томарова после 11 туров занимает 14-е место, имея 10 очков.