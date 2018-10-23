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Экс-уфимец Зинченко ждет встречи с «Шахтером» в Лиге чемпионов

13:36, 23.10.2018
Экс-уфимец Зинченко ждет встречи с «Шахтером» в Лиге чемпионов
Фото: https://shakhtar.com

23 октября «Манчестер Сити» в гостях сыграет с донецким «Шахтером» в рамках Лиги чемпионов. Экс-уфимец Александр Зинченко, выступающий за англичан, поделился своими впечатлениями с пресс-службой «шахтеров» о предстоящем поединке:

— Конечно же, очень важно, ведь мы помним, что уступили в первом туре «Лиону». Завтра предстоит поединок с хорошим соперником. У «Шахтера» в составе отличные футболисты. Несмотря на то, что летом ушли Фред, Бернард и другие, это отличная команда, и мы готовы во всеоружии встретиться с ней на поле.

Для нас все соревнования в приоритете, потому мы готовимся по максимуму. Задача — хорошо выступать и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Все в наших руках, — сказал хавбек «МанСити».

СпортФутбол Башкортостан
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