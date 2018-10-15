Следком в Удмуртии возбудил 16 уголовных дел за уклонение от призыва в армию

Следственный комитет в этом году возбудил 16 уголовных дел по факту уклонения от призыва в армию.

Как рассказали в ведомстве, данный показатель в два раза больше в сравнении с прошлым годом. Установлено, что молодые люди, признанные годными для прохождения военной службы и уведомленные о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, без уважительных причин не явились в военкоматы.

По результатам рассмотрения уголовных дел им назначены судами наказания в виде штрафов. В дальнейшем все осужденные подлежат призыву в армию на общих основаниях.

Напомним, ранее в Оренбурге на скамье подсудимых предстали семь врачей за выдачу уклонистам фальшивых справок.