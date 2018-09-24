Владислав Подъяпольский: «Мне сегодня было сложнее, чем с «Торпедо»

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился мнением о своей игре с «Сибирью» (3:2), а также оценил игру в целом.

— Мы хорошо играли, удержали счет в концовке, здорово, что выиграли.

— Чтопроизошло в моменте с первой пропущенной шайбой? Не увидели, как соперник разворачивается за воротами?

— Да нет, там между коньком и штангой была небольшая щель, шайба попала туда. Будем работать.

— Это везение соперника или своя недоработка?

— Надо посмотреть, еще не видел ничего. Завтра будем разбирать игру с тренерами.

— Вторую шайбу можете прокомментировать?

— Там был небольшой рикошет, поэтому она залетела.

— В каких матчах сложнее играть. Как с «Торпедо», где 40 бросков, или как сегодня — 16?

— У каждого по-разному. Мне например, сегодня было сложнее.

— В мировом хоккее есть мода на больших вратарей. Вам с ростом 182 сантиметра как играется?

— Я уже привык, у меня такой рост давно — я больше или меньше не становлюсь. Так что нормально.

— Тренеры говорят, что Эмиль Гарипов скоро вернется. На вас это не давит?

— Нет, тренеры решат, кто будет играть, а кто — нет. Я работаю, это главное. У нас рабочая конкуренция, это нормально, везде она должна быть.