Владислав Подъяпольский: «Мне сегодня было сложнее, чем с «Торпедо»
Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился мнением о своей игре с «Сибирью» (3:2), а также оценил игру в целом.
— Мы хорошо играли, удержали счет в концовке, здорово, что выиграли.
— Чтопроизошло в моменте с первой пропущенной шайбой? Не увидели, как соперник разворачивается за воротами?
— Да нет, там между коньком и штангой была небольшая щель, шайба попала туда. Будем работать.
— Это везение соперника или своя недоработка?
— Надо посмотреть, еще не видел ничего. Завтра будем разбирать игру с тренерами.
— Вторую шайбу можете прокомментировать?
— Там был небольшой рикошет, поэтому она залетела.
— В каких матчах сложнее играть. Как с «Торпедо», где 40 бросков, или как сегодня — 16?
— У каждого по-разному. Мне например, сегодня было сложнее.
— В мировом хоккее есть мода на больших вратарей. Вам с ростом 182 сантиметра как играется?
— Я уже привык, у меня такой рост давно — я больше или меньше не становлюсь. Так что нормально.
— Тренеры говорят, что Эмиль Гарипов скоро вернется. На вас это не давит?
— Нет, тренеры решат, кто будет играть, а кто — нет. Я работаю, это главное. У нас рабочая конкуренция, это нормально, везде она должна быть.СпортХоккей Татарстан
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