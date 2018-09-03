Александр Бурмистров: «С реализацией — беда. Надо больше работать»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров после матча с минским «Динамо» ответил на вопросы корреспондента «Реального времени».



— Сегодня мы хорошо играли. Но в последние пять-десять минут стали допускать нелепые ошибки, которые можно было не допускать. Так в концовках, конечно, нельзя играть. Но главное, что сегодня выиграли. Вдвойне приятно, что не пропустили.



— Вы как раз были на льду, когда соперник забил гол. Сразу поняли, что его отменят?



— Да, конечно. Думаю, все игроки, кто был в тот момент на льду, видели, что минский хоккеист находился в площади ворот и мешал Шарыченкову.



— Вы сегодня создали отличнейший момент, но не реализовали его…



— На самом деле, сегодня даже не один момент был у меня. Но с реализацией — беда. Надо больше работать.



— Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер отметил, что «Ак Барс» сегодня здорово играл форчекинг. Не связано ли это с уменьшением площадок?



— Не думаю. Могу сказать за свое звено. Мы долго шли к тому, чтобы так играть, в таком стиле, постоянно создавать напряжение для соперника. Видимо, сегодня многое получалось, — приводит слова Бурмистрова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что поединок между «Ак Барсом» и минским «Динамо» закончился победой казанцев со счетом 2:0.