Минниханов заявил о сохранении всех пенсионных льгот в Татарстане

Все существующие пенсионные льготы и те, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в телеобращении, в Татарстане будут сохранены. Об этом накануне заявил президент РТ Рустам Минниханов в интервью телеканалу «Россия 1».

«Все, что положено от региональной власти, мы все эти вопросы реализуем. Льгот в общей совокупности — где-то под 6,8 млрд рублей. Возможно, какую-то сумму придется добавить. Но однозначно я могу заверить, что по всем видам льгот, которые приняты в нашей республике, и вот эта категория, которую обозначил наш президент, они будут приняты и реализованы», — цитирует Минниханова ТАСС.



Напомним, что в телеобращении Путин предложил установить пенсионный возраст для женщин с 60 лет. Также он пообещал сохранить льготы по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте для граждан предпенсионного возраста. Кроме того, льготы сохранят шахтерам, работникам горячих цехов, химических производств и ряду других категорий.