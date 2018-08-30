Минспорта РТ потратит свыше 4,5 млн рублей на переподготовку кадров

Министерство спорта Республики Татарстан объявило аукцион на сумму свыше 4,5 млн рублей на переподготовку кадров в области физической культуры. Обучить планируется 247 человек.

«В качестве лекторов для курса по направлению «физическая культура» обязательно привлечение профессорско-преподавательского состава ведущих вузов физической культуры и спорта с ученым званием и степенью не ниже «кандидат наук, доцент», тренеров с высшей квалификационной категорией, судей первой категории, представителей спортивных федераций, работников физической культуры и спорта. Для направления «менеджмент», обязательно привлечение профессорско-преподавательского состава, ведущих специалистов в области управления спортивными сооружениями, а также директоров ДЮСШ и СДЮШОР Республики Татарстан», — уточняется в техзадании.

Отметим, что Министерство спорта РТ было создано путем выделения из Министерства по делам молодёжи и спорту в июне нынешнего года.