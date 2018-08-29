Игорь Колыванов: «У команды Томарова отличные шансы на проход в группу ЛЕ»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов, ныне возглавляющий московское «Торпедо», поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Результат первого матча — абсолютно не приговор, у команды Сергея Томарова отличные шансы пройти в групповую стадию. Важную роль сыграет поддержка болельщиков. Главное — сыграть внимательно и аккуратно в обороне, пропускать ни в коем случае нельзя. Нужно забивать в первом тайме, чтобы потом легче было, не раскрываясь до конца.

В Уфе очень хорошее синтетическое поле последнего поколения. Оно позволяет играть в быстрый футбол. Уфимцы и играют на нем, и тренируются, поэтому у ребят будет возможность воспользоваться каким-нибудь нюансиком. Но лучше на это не делать акцента.

Проход «Уфы» в групповую стадию Лиги Европы будет очень престижным событием, плюс это набор очков в рейтинге УЕФА, который позволит приблизиться к Франции. Если «Уфа» пройдет дальше, то это будет хорошая реклама уфимского футбола. Сейчас команде тяжеловато играть и в еврокубке, и в чемпионате, но ребята в этот ритм вошли, так что, я думаю, все скоро нормализуется», — рассказал Колыванов «Чемпионату».





