Россиянка выиграла этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Казани

Россиянка Александра Солдатова заняла первое место на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Казани в личном многоборье.



Спортсменка показала результат 80,4 балла. На второй строчке с таким же баллом оказалась россиянка Дина Аверина, передает ТАСС. Отмечается, что Солдатова опередила Аверину из-за большего количества упражнений, в которых показала лучший результат.

Третье место заняла Лина Ашрам из Израиля (78,8). Этап Кубка вызова в Казани завершится 26 августа.

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали по итогам командных соревнований на чемпионате Европы.