Власти Казани забыли включить в перечень подземных переходов объекты на «Кольце» и проспекте Победы

Исполком Казани опубликовал постановление, из которого следует, что городские власти забыли включить самые оживленные подземные переходы в специальный перечень. Чиновники не указали объекты у станций метро «Площадь Тукая («Кольцо») и «Проспект Победы».

«Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 02.10.2015 №3600 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах на территории г.Казани» […] следующие изменения», — говорится в постановлении, опубликованном сегодня в сборнике документов мэрии.

Далее приводятся объекты, которыми необходимо дополнить схему. Согласно данным документа, площадь под торговые объекты в переходе на «Кольце» составляет до 570 кв. метров. Переход на проспекте Победы предполагает до 1 900 кв. метров.