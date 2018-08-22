Россия откажется от доллара при расчетах за оружие

Россия откажется от доллара при расчетах за оружейные сделки. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24».



«Ищем новые пути оплаты. Это, в том числе, использование национальных валют. Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности для использования в расчетах в ВТС, весьма ненадежен, если не сказать больше», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о росте продаж российского оружия.