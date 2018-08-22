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Промышленность

Россия откажется от доллара при расчетах за оружие

13:29, 22.08.2018 1
Россия откажется от доллара при расчетах за оружие
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Россия откажется от доллара при расчетах за оружейные сделки. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Ищем новые пути оплаты. Это, в том числе, использование национальных валют. Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности для использования в расчетах в ВТС, весьма ненадежен, если не сказать больше», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о росте продаж российского оружия.

ПромышленностьОПК
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:10
    Уж лучше бы бананами брали.
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