Производитель удобрений выплатит около $290 млн заболевшему раком садовнику

Суд в Сан-Франциско обязал производителя удобрений Monsanto выплатить около $290 млн садовнику Диуэну Джонсону, который заболел раком крови из-за контакта с выпускаемым компанией гербицидом Roundup.

Как сообщает «Лайв» со ссылкой на CNN, с 2012 года потерпевший дважды случайно подвергся воздействию Roundup. Через пару лет, в 2014 году, у мужчины обнаружили онкологию.

Стоит отметить, что изначально садовник требовал от Monsanto $439 млн.

Ранее Минздрав РФ назвал виды рака, которыми чаще всего болеют мужчины и женщины.