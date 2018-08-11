Производитель удобрений выплатит около $290 млн заболевшему раком садовнику
Суд в Сан-Франциско обязал производителя удобрений Monsanto выплатить около $290 млн садовнику Диуэну Джонсону, который заболел раком крови из-за контакта с выпускаемым компанией гербицидом Roundup.
Как сообщает «Лайв» со ссылкой на CNN, с 2012 года потерпевший дважды случайно подвергся воздействию Roundup. Через пару лет, в 2014 году, у мужчины обнаружили онкологию.
Стоит отметить, что изначально садовник требовал от Monsanto $439 млн.
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