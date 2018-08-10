Всероссийскую олимпиаду по государственным языкам республик от КФУ могут лишить статуса

Министерство науки и высшего образования РФ собирается лишить статуса Всероссийскую олимпиаду школьников по государственным языкам республик РФ. Ее организаторами выступали бывшее Министерство образования и науки РФ и КФУ.

Ректор вуза Ильшат Гафуров отметил, что это решение было принято примерно три недели назад и оно «никак не связано с политикой».

«Эксперты сказали, что материалы олимпиады были подготовлены слабо», — приводит его слова «Коммерсант».

Всего Миннауки собирается сократить число олимпиад с 97 до 72.

Напомним, что сократить количество олимпиад предложила глава экс-Минобрнауки, а ныне Минпросвещения Ольга Васильева.