Всероссийскую олимпиаду по государственным языкам республик от КФУ могут лишить статуса
Министерство науки и высшего образования РФ собирается лишить статуса Всероссийскую олимпиаду школьников по государственным языкам республик РФ. Ее организаторами выступали бывшее Министерство образования и науки РФ и КФУ.
Ректор вуза Ильшат Гафуров отметил, что это решение было принято примерно три недели назад и оно «никак не связано с политикой».
«Эксперты сказали, что материалы олимпиады были подготовлены слабо», — приводит его слова «Коммерсант».
Всего Миннауки собирается сократить число олимпиад с 97 до 72.
Напомним, что сократить количество олимпиад предложила глава экс-Минобрнауки, а ныне Минпросвещения Ольга Васильева.ОбществоОбразование Татарстан
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