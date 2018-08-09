Живший на озере Кабан лебедь умер из-за отравления неизвестным веществом

Лебедь, живший на озере Средний Кабан в Казани, умер из-за отравления неизвестным веществом. Об этом рассказал замдиректора по вопросам ветеринарии Татарстанской межрегиональной ветеринарной лаборатории Айдар Садриев.

При вскрытии выяснилось, что что у лебедя пустой желудок, увеличена печень и почки.

«Соответственно, все эти признаки характерны для отравления. Он отказывался от корма и, скорее всего, чем-то отравился, каким-то неизвестным веществом. веществом. Каким конкретно, естественно, мы сказать не можем» — заявил Садриев ИА «Татар-информ».

Напомним, что о смерти лебедя на озере Средний Кабан стало известно в конце июля. Мертвую птицу обнаружили местные жители.