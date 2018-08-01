В первом полугодии средняя зарплата в Челнах составила 35,5 тыс. рублей

По итогам первого полугодия средняя зарплата в Набережных Челнах достигла 35,5 тыс. рублей. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете исполкома.

Оборот розничной торговли за январь—июнь составил 74,4 млрд рублей (+7,5%). Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства вырос на 27%, до 157,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Татарстане выросла до 33 тыс. рублей.