ФСБ России не нашла нарушений в действиях пограничников в аэропорту Казани

Департамент пограничного контроля пограничной службы ФСБ России не нашел нарушений в действиях сотрудников погранконтроля международного аэропорта «Казань».

«По информации, изложенной в вашем обращении, проведена проверка. В действиях сотрудников подразделения пограничного контроля в международном аэропорту Казани при осуществлении пограничного контроля в отношении Шариповой нарушений законодательства РФ не установлено», — сообщается в официальном ответе на запрос «Реального времени».



Напомним, 10 июля жительница Казани Эндже Шарипова не смогла улететь на отдых из-за того, что ее остановил сотрудник пограничной службы и показал постановление на ограничение выезда, правда, документ был на Зарипову, а разница фамилий его никак не смущала.

