Швейцарский концерн Sika разместит в Татарстане производство инновационных материалов

Швейцарский концерн Sika намерен локализовать на территории Татарстана производство инновационных материалов строительной химии. Об этом сообщили в пресс-службе агентства инвестиционного развития (АИР) РТ.

Подписи под документом о сотрудничестве поставили руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и генеральный директор ООО «Зика» Сергей Зюзя. Срок действия соглашения составляет два года, говорится в сообщении.

Запуск первого проекта намечен на первый квартал 2019 года на территории «Химграда» в Казани. Начать второй этап планируют в 2021 году. Этому будет предшествовать проработка проекта и поиск подходящей территории.

Ранее стало известно, что в «Химграде» построят три новых производственных здания за 78 млн рублей.