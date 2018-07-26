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«Рубин» объявил о переходе в команду Дмитрия Полоза

13:26, 26.07.2018
«Рубин» объявил о переходе в команду Дмитрия Полоза
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Полоз на правах аренды перешел в «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2018/19.

Ранее футболист сыграл несколько матчей на последнем сборе казанской команды в Австрии.

Дмитрий Полоз играет на позиции нападающего. Свою карьеру начинал в московском «Локомотиве», после чего перебрался в «Ростов», в составе которого сыграл 156 матчей, забил 29 голов. С 2017 года выступал за «Зенит», за который провел 31 матч и забил 3 мяча.

Напомним, ранее стало известно, что казанский «Рубин» начнет новый сезон в форме позапрошлого образца.

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