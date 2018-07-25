Мечети Казани начали принимать обращения на забой жертвенных животных к Курбан-байраму

Казанские мечети начали принимать заказы от населения на забой жертвенных животных в Курбан-байрам. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

В муфтияте напомнили, что после праздничного намаза в течение 3 дней можно совершать жертвоприношение. Заказы на забой жертвенных животных принимаются по 17 адресам в столице РТ.

Напомним, что в этом году жители Татарстана будут праздновать Курбан-байрам — 21 августа. Курбан-байрам в 2017 году праздновался 1 сентября. Подробнее о том, как Казань отмечала праздник в прошлом году — в материале «Реального времени».