Прокуратура РТ начала проверку после ДТП в Тверской области с автобусом из Казани

Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку в связи с сообщениями в ряде средств массовой информации о дорожно-транспортном происшествии с участием экскурсионного автобуса из Татарстана на территории Тверской области.

«Предстоит выяснить принадлежность автобуса, обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие аварии. Предмет проверки — соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок» — сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Проверка проводится по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус, следовавший по маршруту Казань — Санкт-Петербург, перевернулся в Тверской области. По предварительным данным, в транспортном средстве находились 42 человека. Двое из них в результате ДТП пострадали.