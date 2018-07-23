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АвтоВАЗ ушел в трехнедельный отпуск

05:46, 23.07.2018
АвтоВАЗ ушел в трехнедельный отпуск
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заводы «АвтоВАЗ», «GM-АвтоВАЗ» и «LADA Ижевск» (Ижевский автозавод, входит в группу «АвтоВАЗ») с 23 июля уходят в трехнедельный летний корпоративный отпуск.

«В период отпуска на предприятиях группы „АвтоВАЗ“ будет продолжена плановая модернизация оборудования и пройдут необходимые ремонтные работы» — пояснили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Уточняется, что отпуск продлится по 12 августа включительно. Компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

На прошлой неделе концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан). Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.

ПромышленностьМашиностроение
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