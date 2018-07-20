В Болгар и Свияжск можно будет добраться на модернизированных скоростных теплоходах

С казанского речного порта в Свияжск 21 июля отправится модернизированный скоростной теплоход «Геннадий Куклев».



«В первый рейс из Казани в Свияжск скоростной теплоход «Метеор-240» «Геннадий Куклев» отправится сегодня по итогам проведения ходовых и швартовых испытаний, освидетельствования судна в Российском Речном Регистре и оформления необходимых документов», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Планируется, что, усовершенствованные суда будут задействованы в обслуживании регулярных и экскурсионных рейсов в Болгар и Свияжск, говорится в сообщении исполкома Казани.

Отмечается, что на теплоходах заменены главные двигатели на более современные и экономичные, также заменены части судовых систем. Средства на модернизацию скоростных теплоходов «Метеор-240» «Геннадий Куклев» и «Восход-51» были выделены из бюджета республики в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Свияжск во время ЧМ-2018 посетили 17 тысяч болельщиков.