Казанский Кремль отказался комментировать скандал с брендом «Святая»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова не стала комментировать скандал с брендом «Святая», который выпустил футболки с надписями «Марҗа» и «Марҗа түгел».

«У нас свободный рынок, как мы можем комментировать то, что какие-то предприниматели принимают какое-то решение. Но вообще, сама ситуация и тот ажиотаж, который она вызвала, стала для всех для нас уроком — каждый для себя какие-то выводы сделал. Прокомментировать действия предпринимателя было бы не совсем корректно», — сказала она.

Ранее казанский бренд «Святая» обвинили в разжигании межнациональной розни. Причиной этому стало размещение надписей «маржа» и «маржа тугел» на футболках.