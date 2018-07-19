В Татарстане ожидаются дожди и до +29°С

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В Татарстане сегодня, 19 июля, ожидается переменная облачность. Временами дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой, возможен град.

Ветер в республике восточный, юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем столбики термометров в Татарстане покажут от +24 до +29 градусов.



В Казани температура воздуха составит 24—28 градусов выше ноля. В Набережных Челнах — 25—28°С тепла.