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В Татарстане ожидаются дожди и до +29°С

04:30, 19.07.2018
В Татарстане ожидаются дожди и до +29°С
Фото: скриншот

В Татарстане сегодня, 19 июля, ожидается переменная облачность. Временами дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой, возможен град.

Ветер в республике восточный, юго-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем столбики термометров в Татарстане покажут от +24 до +29 градусов.

В Казани температура воздуха составит 24—28 градусов выше ноля. В Набережных Челнах — 25—28°С тепла.

Общество Татарстан
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