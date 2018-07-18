Новички «Ак Барса» определились с игровыми номерами, Педан выбрал третий, Падакин 81-й

Новички «Ак Барса» выбрали себе игровые номера, под которыми будут выступать в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Игроки выбрали следующие номера: Андрей Педан (№ 3), Артем Михеев (№ 13), Максим Лазарев (№ 23), Даниил Курашов (№ 28), Павел Падакин (№ 81).

Также вратарь Александр Шарыченков решил сменить игровой номер с № 30 на № 39.

Напомним, ранее стал известен календарь на предстоящий сезон КХЛ. Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА.