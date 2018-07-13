АС РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Студия Абрис» на сумму 3,7 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов и признал недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Студия Абрис».

«Принят новый судебный акт, в соответствии с которым банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ООО «Студия Абрис» в пользу Банка денежных средств в размере 3 698 500 руб., а также обязательств Банка перед ООО «Студия Абрис» в указанном размере», — говорится в сообщении конкурсного управляющего.

Напомним, АС РТ ранее отказался признавать недействительными три сделки ПАО «Татфондбанк» с физическими лицами на общую сумму 14,6 млн рублей.