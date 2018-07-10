Эмиль Галимов: «В прошлом сезоне мы выиграли все матчи с «Ак Барсом», их чемпионство стало сюрпризом»

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Эмиль Галимов поделился впечатлениями о победе казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина.

«Чемпионство «Ак Барса» стало сюрпризом? Откровенно говоря, да. В чемпионате-2017/18 мы впервые в истории выиграли у нашего большого соседа все матчи, не ожидал, что в плей-офф у Казани, по большому счету, проблем не возникнет — даже в финале с ЦСКА. Поздравляю наших братьев с такой победой. Думаю, в предстоящем сезоне на нас они настроятся по супермаксимуму. Чемпионат станет еще более непредсказуемым, болельщиков ждет много приятных сюрпризов. Надеюсь, прежде всего болельщиков из Нижнекамска», — цитирует Галимова Russia-Hockey.

Напомним, Эмиль Галимов прошедший сезон провел в «Нефтехимике», по окончании сезона вернулся в «Локомотив». Чуть позже нижнекамский клуб выкупил хоккеиста у ярославской команды.