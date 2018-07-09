Глава Федерации футбола РТ: «В этом году ожидаем посещаемость «Рубина» на уровне 15 тысяч человек»

Председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев поделился ожиданиями по посещаемости матчей «Рубина» на следующий сезон.

«То, что касается зрителей на «Казань Арене», конечно, такого количества зрителей, которое было на ЧМ-2018, ожидать сложно. Но мы надеемся, что в среднем по этому году посещаемость будет 15 тыс. человек», — поделился ожиданиями председатель Федерации футбола Татарстана. Будет результат — народ пойдет, все зависит от того, как покажет себя «Рубин», — сказал Гусев.

Напомним, на данный момент «Рубин» готовится к началу сезона и на днях отправился на второй сбор.