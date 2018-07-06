В Татарстане из-за грозы без света остались почти 4 тысячи человек

В Аксубаевском муниципальном районе Татарстана в результате аварийного отключения 5 июля без электроснабжения остались четыре населенных пункта.



Как сообщает МЧС, без света остались более 3,8 тыс. человек в Чувашское Енорусскино, Иляшкино, Новое Ибрайкино и Старое Ибрайкино. Отмечается, что электроснабжение восстановлено.

Причиной происшествия стало отключение секционного выключателя на подстанции «Черемухово» в Новошешминском муниципальном районе во время грозы.

Напомним, из-за сильного ветра 3 июля в Татарстане без света остались свыше семи тысяч человек.