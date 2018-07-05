Mercedes-Benz возглавила топ-5 премиальных автомобильных марок в России

Mercedes-Benz возглавила топ-5 премиальных автомобильных марок в России. За пять месяцев с начала года компания продала 1 216 машин, что на 2,3% больше в годовом выражении.

Второе место в рейтинге заняла BMW — 929 проданных автомобилей (+76,6%). Замкнула тройку лидеров Audi — 619 машин ( -24%).

Также в топ-5 попали Porsche и Lexus. На их счету 369 и 119 проданных автомобилей, сообщают «Автоновости» со ссылкой на экспертов «Автостат Инфо».

Всего с начала года было куплено 3 648 люксовых автомобиля и спорткара, что на 2,6% превышает аналогичный показатель за 2017 год, когда было реализовано только 3 555 премиальных машин.

Напомним, рейтинг самых популярных кроссоверов в мире возглавила Toyota RAV 4.