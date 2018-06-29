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В Татарстане с начала купального сезона погибли 22 человека, в том числе три ребенка

16:23, 29.06.2018 1

С начала купального сезона на водных объектах Татарстана погибло 22 человека, в том числе трое детей.

Это на 16 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ГУ МЧС по Татарстану. При этом одного человека удалось спасти.

На необорудованных пляжах только за 5 дней погибли 14 человек, в том числе двое детей. Отмечается, что основной причиной происшествия является купание в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сотрудники «Общества спасания на водах» (ОСВОД) спасли кайтсерфера на реке Каме в Нижнекамском районе.

Происшествия Татарстан
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  • Анонимно 29 июня
    "Мы говорим о демографии..."
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