В Татарстане с начала купального сезона погибли 22 человека, в том числе три ребенка

С начала купального сезона на водных объектах Татарстана погибло 22 человека, в том числе трое детей.



Это на 16 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ГУ МЧС по Татарстану. При этом одного человека удалось спасти.

На необорудованных пляжах только за 5 дней погибли 14 человек, в том числе двое детей. Отмечается, что основной причиной происшествия является купание в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сотрудники «Общества спасания на водах» (ОСВОД) спасли кайтсерфера на реке Каме в Нижнекамском районе.