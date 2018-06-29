«Ростех» предоставит КАМАЗу заем на инвестпрограмму в размере 19,5 миллиарда рублей

Госкорпорация «Ростех» предоставит КАМАЗу в 2019 году долгосрочный заем на финансирование инвестпрограммы. Его размер составит 19,5 млрд рублей.

«Принято решение выделить долгосрочный заем в размере 19,5 миллиарда рублей на исполнение инвестиционной программы КАМАЗа», — передает слова главы Ростеха Сергея Чемезова корреспондент «Реального времени».

Предыдущий заем составлял 5,5 млрд рублей. Он выдавался на 15 лет по ставке в 0,75%.

Напомним, что Чемезов также рассказал подробности сделки «Ростеха» с правительством Татарстана. По ней госкорпорация передаст республике почти 3% акций КАМАЗа в обмен на пакеты акций трех предприятий.