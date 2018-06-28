Бывший губернатор Нижегородской области вошел в совет директоров ПАО «ГАЗ»
Экс-глава Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в совет директоров ПАО «ГАЗ». Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров.
В совет директоров компании также вошли Манфред Айбек, Марина Басова, Зигфрид Вольф, Александр Горлов, Кооб Клаус Петер Пауль, Елена Матвеева, Максим Нагайцев, Вадим Сорокин, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее Шанцев стал гендиректором ХК «Динамо».ПромышленностьМашиностроение
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