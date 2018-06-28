КНИТУ-КАИ обучит одаренных детей за 31 миллион рублей
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» выделил на образование одаренных детей 31,3 млн рублей.
Средства получил КНИТУ-КАИ А. Н. Туполева для обучения одаренных детей по программам основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов физико-математического и информационно-технологического профилей, говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Ранее Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана выделило 89 млн рублей на новый спальный блок для одаренных детей Казани.ОбществоОбразование Татарстан
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