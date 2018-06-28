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КНИТУ-КАИ обучит одаренных детей за 31 миллион рублей

12:09, 28.06.2018 2
КНИТУ-КАИ обучит одаренных детей за 31 миллион рублей
Фото: realnoevremya.ru

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» выделил на образование одаренных детей 31,3 млн рублей.

Средства получил КНИТУ-КАИ А. Н. Туполева для обучения одаренных детей по программам основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов физико-математического и информационно-технологического профилей, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Ранее Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана выделило 89 млн рублей на новый спальный блок для одаренных детей Казани.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    а детское питание обычных школьных детей чем отличается от желудков одаренных? Где качественная еда в школах и горячее молоко? Забыто?
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  • Анонимно 28 июня
    а детское питание обычных школьных детей чем отличается от желудков одаренных? Где качественная еда в школах и горячее молоко? Забыто?
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