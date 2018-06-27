В Татарстане ветром снесло крышу фермы — погибли 57 коров

Фото: МЧС РТ

В селе Казаклар Тюлячинского района Татарстана из-за сноса крыши фермы ветром погибли 57 дойных коров.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС накануне в 17.50. Листовое железо, отлетевшее от крыши, оборвало электропровода воздушной линии. В результате провода упали на ферму и от удара током погибли 57 животных.

Тела животных будут увезены на завод биологических отходов в Елабугу для последующей утилизации, сообщает пресс-служба МЧС РТ.