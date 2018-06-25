В Татарстане от травм головы скончалась четырехлетняя девочка
В Нурлатском районе Татарстана в селе Биляр-Озеро скончалась четырехлетняя девочка.
61-летняя пенсионерка нашла во дворе дома внучку с черепно-мозговой травмой.
«Девочка из Мурманска, она приехала в гости к бабушке. 24 июня в 12.50 девочка была обнаружена с тяжелой черепно-мозговой травмой, она скончалась около 13.20 в карете скорой помощи», — подтвердил источник «Реального времени» в правоохранительных органах.
Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым