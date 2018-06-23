Банкротство грозит 10—15 процентам «молочников» Башкирии — Минсельхоз

Серьезные финансовые затруднения из-за падения в России себестоимости молока испытывают 10—15 процентов башкирских производителей сырого молока.



«Общаясь с экспертами, мы думали, что по итогам 2017 года и в начале 2018 года 25 процентов предприятий подпадет под банкротство. Сейчас мы видим, что около 10—15 процентов предприятий испытывают очень сильные финансовые проблемы», — приводит «Интерфакс-Поволжье» слова заместителя премьер-министра Башкирии Ильшата Фазрахманова.

По его словам, среди мер по улучшению ситуации — переход на индустриальное производство молока.

«Мы привлекаем российских и зарубежных операторов. Если раньше фермы содержали по 400 голов КРС в среднем, то сегодня мы хотим начать строить фермы на 2,5 тыс. голов и 2,8 тыс. дойного стада. У нас есть такие проекты», — добавил он.

Ранее производители молочной продукции Башкирии рассказали, что торговые сети могут сорвать внедрение в республике системы электронной ветеринарной сертификации.