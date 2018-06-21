Карлуш Кейрош: Разница в уровне футбола Европы и остального мира растет

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош на послематчевой пресс-конференции в Казани порассуждал об уровне футбола в мире.

— Столько было плотных игр с минимальным результатом. Неужели мир футбола настолько стал единообразным?

— Я думаю наоборот. Европа далеко всех опередила и оставила все континенты позади. И только те государства, которые могут отправить игроков в Европу, могут им противостоять. Азия осталась далеко. Африка тоже. И только те игроки, которые могут играть в Европе, могут помочь своим сборным.

Совершенно очевидно, что и 4 года назад и 8, Африка и Азия отставала от них. И так и будет, пока не будет поменяны правила. Вы не можете готовиться четыре дня по правилам FIFA. Команды вне равных условий.

Матч между Испанией и Ираном завершился минимальной победой испанцев — 1:0. Голом отметился Диего Коста на 54 минуте матча.