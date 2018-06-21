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В Альметьевске полиция вернула украденную икону святой Матроны Московской

07:10, 21.06.2018
В Альметьевске полиция вернула украденную икону святой Матроны Московской
Фото: almet-eparhia.info

Полицейским удалось вернуть украденную из Казанского кафедрального собора Альметьевска икону святой блаженной Матроны Московской.

Преступление было совершено в ночь на 15 июня. Поутру священнослужители обнаружили разбитое окно, вскрытые ящики для пожертвований и оскверненный алтарь, из которого пропала церковная реликвия.

На место были вызваны сотрудники УВД. В тот же день полиция возбудила уголовное дело, и вскоре 31-летний подозреваемый Ефим Сеник был задержан, а краденый образ возвращен в храм.

Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и профессионализм, сообщает сайт епархии.


ПроисшествияОбщество Татарстан
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