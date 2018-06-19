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На содержание легкоатлетического манежа в Кировской области планируют выделить 5 млн рублей

13:53, 19.06.2018
На содержание легкоатлетического манежа в Кировской области планируют выделить 5 млн рублей
Фото: pixabay.com

На содержание, эксплуатацию и функционирование легкоатлетического манежа в Вересниках Кировской области планируют выделить 5 млн рублей. Такие поправки в бюджет будут рассматривать депутаты областного Заксобрания на ближайшем пленарном заседании.

Завершить строительство планируют уже к июлю. Инвестором проекта выступила компания «Газпром».

Стоит отметить, что название для объекта выбрали с помощью народного голосования. В итоге манеж будет называться «Вересниками», пишет интернет-издание «Свойкировский.рф».

Напомним, в Кирове на стадионе «Трудовые резервы» может появиться футбольный центр.

СпортЭкономикаФинансы Кировская область
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