На содержание легкоатлетического манежа в Кировской области планируют выделить 5 млн рублей

На содержание, эксплуатацию и функционирование легкоатлетического манежа в Вересниках Кировской области планируют выделить 5 млн рублей. Такие поправки в бюджет будут рассматривать депутаты областного Заксобрания на ближайшем пленарном заседании.

Завершить строительство планируют уже к июлю. Инвестором проекта выступила компания «Газпром».

Стоит отметить, что название для объекта выбрали с помощью народного голосования. В итоге манеж будет называться «Вересниками», пишет интернет-издание «Свойкировский.рф».

Напомним, в Кирове на стадионе «Трудовые резервы» может появиться футбольный центр.