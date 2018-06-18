Мэр Челнов сравнил председателя совета Союза ТПП Челнов с Криштиану Роналду

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сравнил председателя совета Союза Торгово-промышленной палаты города Юрия Петрушина с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом он сообщил в ходе делового понедельника после доклада гендиректора ТПП Фарида Башарова.

«Юрий Иванович сам беспокойный человек. Это тот случай, когда один человек многое решает. Это как Португалия сыграла с испанцами. Кто смотрел? Один человек решил многие проблемы команды. Криштиану Роналду три гола — 3:3. В данном случае от личности многое зависит. Мы видим многие организации, где есть настоящие лидеры. И в некоммерческих организациях. Вот есть лидер в Торгово-промышленной палате — дела идут», — цитирует градоначальника Chelny-biz.ru.

Напомним, что 16 июня футболисты Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3, а нападающий португальцев Криштиану Роналду оформил хет-трик.