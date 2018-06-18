Пытавшийся отсудить у «Башнефти» 13 млн рублей «Интертех» выплатит компании 50 тысяч рублей

Арбитраж Башкирии отказал разработчику баз данных для «Башнефти» в иске к компании на 12,8 млн рублей. Теперь АО «Научный центр интернет-технологий «Интертех» (Санкт-Петербург) должно возместить судебные издержки нефтяной компании.

Компания возместит «Башнефти» 50 тыс. рублей расходов на услуги эксперта, следует из материалов арбитражного суда.

«Интертех» подал иск еще в 2016 году. Перед этим «Башнефть» заказала у научного центра работы по «нормализации справочников (баз данных) по контрагентам, выполняемым работам и услугам» и др. По данным «Интерфакса» сделку оценили в 15,3 млн рублей.