Сегодня в Татарстане дожди и до +19

Сегодня, 8 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. По республике пройдут кратковременные дожди.



Ветер юго-западный умеренный, днем местами до сильного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +14°С до +19°С. В Казани днем ожидается от +16°С до +19°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +14°С до +16°С.

Ранее синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 8 июня.