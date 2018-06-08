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Сегодня в Татарстане дожди и до +19

04:31, 08.06.2018
Сегодня в Татарстане дожди и до +19
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 8 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. По республике пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами до сильного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +14°С до +19°С. В Казани днем ожидается от +16°С до +19°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +14°С до +16°С.

Ранее синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 8 июня.

Общество Татарстан
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