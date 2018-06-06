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Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора ТАССР Олега Антонова

16:57, 06.06.2018
Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора ТАССР Олега Антонова
Фото: prokrt.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-прокурора ТАССР Олега Антонова.

«Общественность республики понесла тяжелую утрату. На 83 году жизни скончался Антонов Олег Михайлович, бывший прокурор Республики Татарстан», — говорится в некрологе.

«Профессиональные качества О.М. Антонова, высокое чувство ответственности за порученное дело снискали заслуженный авторитет и признание. Светлая память о Олеге Михайловиче Антонове надолго сохранится в наших сердцах», — сказано в заключение.

Некролог подписали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, экс-глава республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов и прокурор Республики Татарстан Ильдус Нафиков.

Напомним, что экс-прокурор ТАССР Олег Антонов скончался 3 июня.

ОбществоВласть Татарстан
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