Олег Пиганович покинет ХК «Нефтехимик»

Капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович не будет выступать за нижнекамский клуб в следующем сезоне, сообщает «Чемпионат».

Сезон-2017/18 получился для Пигановича удачным, в результате чего контрактные требования Олега и его агента значительно возросли. Условия, которые запросила сторона Пигановича, не устроили клуб из Татарстана.

В первую пару обороны к Андрею Сергееву «волки» подписали чеха Адама Полашека. Именно Полашек и заменит Пигановича в составе нижнекамской команды.

В минувшем сезоне Олег записал в свой актив 25 (11+14) очков в 58 матчах сезона при показателе полезности «+6».