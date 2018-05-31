У президента холдинга «Движение-Нефтепродукт» Сергея Киселева идут обыски

В Кирове следователи пришли с обысками в офис холдинга «Движение-Нефтепродукт». В отношении президента компании Сергея Киселева возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

По версии следствия, в период с 2002 по 2007 годы компания являлась собственником автозаправочных станций и нефтебаз, которые сдавались в аренду аффилированным предприятиям, входящим в состав холдинговой компании «Движение» и осуществлявшим оптовую и розничную торговлю топливом.

Киселев с целью снижения налоговых обязательства и получения выгоды решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения. Также он оформил на них деятельность по сдаче в аренду автозаправок и нефтебаз, которые принадлежали «Движение-Нефтепродукт».

Как пишут местные СМИ, общая сумма налоговых претензий составляет более 100 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кировской области.