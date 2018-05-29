В Казани задержали ижевца по делу о смерти женщины от 18 колото-резаных ран

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства 28-летней женщины. В ее смерти подозревают 21-летнего уроженца Ижевска.

Тело покойной с 18 колото-резаными ранами было обнаружено 28 мая в одном из домов по улице Толбухина.

Мотивом преступления силовики считают корысть.

По предварительным данным, жертва проживала на съемной квартире с сожителем. Он и обнаружил тело.