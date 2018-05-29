Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов: «Стадион «Нефтяник» подходит для проведения больших европейских матчей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии стадиона, на котором уфимцам предстоит проводить матчи Лиги Европы.



— Приехали представители и УЕФА, и РФС. Они посмотрели готовность стадиона и прилегающего к нему комплекса, оценили возможность стадиона принимать квалификацию Лиги Европы и можно ли будет проводить на нем матчи группового этапа. Больших замечаний нет, есть определенные пожелания, которые нам надо исправить. Все это исправляется быстро, и мы это сделаем. Чисто мелкие технические нюансы. Так что можно сказать, что стадион «Нефтяник» подходит для проведения больших европейских матчей. Это радует. Через четыре дня приедет комиссия принимать поле.



Что касается условий для СМИ, то есть вопросы с комментаторскими кабинами и с ложей прессы. Но это технические моменты, которые исправляются довольно-таки быстро. Мы можем гордиться, что у нас современный и довольно-таки функциональный стадион, соответствующий всем нормам безопасности и оснащения, — сказал Газизов в эфире Башкирского спутникового телевидения.



Напомним, накануне уфимский стадион «Нефтяник» с инспекцией посетили член комитета УЕФА по проверке стадионов Арно Саркисян и представитель РФС Иван Цитович.